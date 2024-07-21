Китай вычеркнул Россию из совместного проекта

Попытка России договориться о сотрудничестве в авиапроме с Китаем и создать совместными усилиями первый со времен СССР собственный широкофюзеляжный самолет закончилась ничем. Пекин окончательно исключил российских партнеров из проекта дальнемагистрального лайнера CR929, который начали разрабатывать 10 лет назад и задумывали как конкурента Boeing и Airbus.

Меморандум о совместном создании самолета президент России Владимир Путин подписал во время визита в Пекин в 2014 году. Но теперь Китай занимается самолетом в одиночку, сообщает BBC News со ссылкой на источник в китайской авиастроительной корпорации COMAC.

На авиасалоне Фарнборо, который стартовал в понедельник, 22 июля, лайнер вместимостью 280 пассажиров был представлен как исключительно китайская разработка, хотя даже аббревиатура в его названии CR должна была символизировать страны — участницы проекта (C — China, Китай; R — Russia, Россия). Теперь же R исключили из названия самолета, и COMAC продвигает его как C929. На информационном стенде, где лайнер показан в виде масштабной модели, не упоминается ни Россия, ни Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая выступала партнером китайского производителя.

Проблемы с российским участием в создании самолета начались с первых же лет. COMAC решила не допускать Россию к получению доходов от продажи лайнера на внутреннем китайском рынке, а после начала войны в Украине и введения западных санкций отказалась от всех российских наработок и решила заменить их западными. В частности, вместо тележек шасси российского производства СOMAC настаивала на использовании немецких и американских узлов, а кроме того, приняла решение привлечь Rolls-Royce и General Electric к разработке двигателя, хотя Россия надеялась поучаствовать в этой части проекта.

Экс-вице-премьер Юрий Борисов, выступая на форуме «Инженеры будущего» в 2022 году, признал, что российское участие в проекте «все уменьшается и уменьшается». В конце того же года занимавший тогда пост главы Минпромторга Денис Мантуров говорил, что Россия может выйти из проекта как партнер, но остаться в качестве поставщика узлов и компонентов.

C929, способный летать на расстояния до 12 тысяч километров, отчаянно нужен российским авиакомпаниям, отрезанным от западного авиапрома. Заменить дальнемагистральные Boeing и Airbus во флоте перевозчиков, по задумке чиновников, должен созданный еще в Советском Союзе самолет Ил-96. Однако возрождение его производства в существенных масштабах невозможно: до 2030 года с конвейера сойдет лишь 12 машин, согласно стратегии развития авиапрома, которую правительство утвердило в конце прошлого года.