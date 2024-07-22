Очередная новинка от Birbank Biznes: впервые в стране платежные поручения в мобильном приложении

Birbank Biznes продолжает облегчать бизнес-процессы для предпринимателей. Таким образом, клиенты теперь смогут совершать платежные поручения через мобильное приложение Birbank Biznes. Данный функционал позволяет им удобно и оперативно оплачивать поступившие на их счета заказы в любое время суток, не посещая отделения.

Все, что вам нужно сделать, это нажать на раздел «Поручения» в мобильном приложении Birbank Biznes, выбрать поручение и произвести оплату.

Вы можете скачать мобильное приложение Birbank Biznes и открыть предпринимательский счет, не теряя времени, перейдя по ссылке https://onelink.to/ej5bbu.

Отметим, что в Birbank Biznes есть ряд услуг, которыми регулярно пользуются владельцы бизнеса:

- Онлайн-открытие счетов бизнес-банка

- Осуществление внутренних и международных переводов

- Безналичный обмен валюты

- Подача заявок на получение бизнес-кредита

- QR-обналичивание с текущего и карточного счета

- Заказ мобильного POS и прием транзакций

- Заказ, доставка и пополнение бизнес-карт

- Приход на зарплатные карты

- Отслеживание POS-транзакций онлайн и доступ к выпискам

- Услуга «Оплата по клику»

- Служба запросов Çat на основе искусственного интеллекта

- Осуществление услуги коммунальных платежей (бюджетных, коммунальных и т.д.)

- Контроль за распоряжениями и т.д.

Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы. Больше о Birbank Biznes на сайте bir.bank/bbfipr или по телефону информационного центра 896.