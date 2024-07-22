Очередная новинка от Birbank Biznes: впервые в стране платежные поручения в мобильном приложении
Birbank Biznes продолжает облегчать бизнес-процессы для предпринимателей. Таким образом, клиенты теперь смогут совершать платежные поручения через мобильное приложение Birbank Biznes. Данный функционал позволяет им удобно и оперативно оплачивать поступившие на их счета заказы в любое время суток, не посещая отделения.
Все, что вам нужно сделать, это нажать на раздел «Поручения» в мобильном приложении Birbank Biznes, выбрать поручение и произвести оплату.
Вы можете скачать мобильное приложение Birbank Biznes и открыть предпринимательский счет, не теряя времени, перейдя по ссылке https://onelink.to/ej5bbu.
Отметим, что в Birbank Biznes есть ряд услуг, которыми регулярно пользуются владельцы бизнеса:
- Онлайн-открытие счетов бизнес-банка
- Осуществление внутренних и международных переводов
- Безналичный обмен валюты
- Подача заявок на получение бизнес-кредита
- QR-обналичивание с текущего и карточного счета
- Заказ мобильного POS и прием транзакций
- Заказ, доставка и пополнение бизнес-карт
- Приход на зарплатные карты
- Отслеживание POS-транзакций онлайн и доступ к выпискам
- Услуга «Оплата по клику»
- Служба запросов Çat на основе искусственного интеллекта
- Осуществление услуги коммунальных платежей (бюджетных, коммунальных и т.д.)
- Контроль за распоряжениями и т.д.
Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы. Больше о Birbank Biznes на сайте bir.bank/bbfipr или по телефону информационного центра 896.