$100 млн за сутки: спонсоры не жалеют денег на Харрис

Вице-президент Камала Харрис собрала $100 млн на свою предвыборную кампанию менее чем за два дня после выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщил телеканал ABBC News со ссылкой на представителей ее предвыборного штаба.

По их словам, они собрали эту сумму в период с середины воскресенья 21 июля (по местному времени), когда Байден объявил о снятии своей кандидатуры до вечера понедельника. В сборах принимали участие Национальный комитет Демократической партии и его объединенные комитеты по сбору средств.

Кроме того, около 58 тыс. человек подали заявку на участие волонтерами в избирательной кампании Харрис, что в 100 раз превысило обычный показатель за день.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.