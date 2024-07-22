Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:27

Сегодня ХАМАС объявил о подписании в Пекине соглашения с другими палестинскими организациями, включая ФАТХ, о совместной работе над «национальным единством». Когда при посредничестве Пекина было подписано соглашение о нормализации отношений двух непримиримых региональных врагов – Ирана и Саудовской Аравии, – многие отнеслись к этому скептически, дескать, оно стоит не дороже той бумаги, на которой напечатано. Время показало, что это не так. И хотя Тегеран и Эр-Рияд после этого не стали партнерами, но враждебности между ними заметно поубавилось. Сейчас Китай взял на себя еще более сложную задачу, собрав в Пекине ХАМАС, ФАТХ и еще дюжину других палестинских группировок. Усадив их за один стол и уговорив подписать «Пекинскую декларацию о национальном единстве», а главное – запустив диалог об их совместном участии в послевоенном управлении Газой и Западным берегом.

По сути, китайцы этим шагом вырвались на шаг вперед, опередив и американцев, и израильтян, которые подобную креативную и плодотворную идею почему-то проигнорировали. Впрочем, почему проигнорировали? Просто китайцы сумели взглянуть на нее с другой стороны. Пока израильтяне видят в ХАМАС корень всех зол и пытаются убедить в этом мировое сообщество, а Вашингтон старается лавировать, в Пекине пришли к выводу, что Палестина – больше, чем ХАМАС. И вести диалог нужно со всеми акторами этой драмы. Но предварительно постаравшись этот диалог организовать. Что, кстати, вполне в духе политической философии Китая: да, сегодня кто-то, те же ФАТХ и ХАМАС, из существующих палестинских группировок сильнее всех – но кто знает, сохранят ли они свое лидерство завтра и кто окажется на первом месте. «Примирение является внутренним делом палестинских группировок, но в то же время оно не может быть достигнуто без поддержки международного сообщества», - заметил по данному поводу нынешний архитектор китайской внешней политики Ван И, сосредоточивший в своих руках в силу статуса – не только глава МИД, но и, что гораздо выше в китайской партийной иерархии, заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам - контроль над внешнеполитическими ведомствами Китая.

Добавив в отношении «Пекинской декларации», подписанной палестинскими группировками, прошу прощения, теперь уже фракциями: «Наиболее заметным моментом является соглашение о формировании временного правительства национального примирения вокруг управления послевоенной Газой». Что примечательно, всего десятилетие назад, начав продвижение своих интересов на Ближнем Востоке, Пекин категорически избегал участия в качестве одной из сторон в межрегиональных конфликтах. Подобный подход Китаем строго соблюдается и сейчас, но есть нюанс: по-прежнему не выбирая ни одну из сторон, Пекин смело берется за посредничество между враждующими сторонами, извлекая из этого все сопутствующие подобной роли бонусы, в первую очередь, естественно, экономические. Так выглядит современная капитализация внешнеполитического влияния по-китайски и китайское же умение «играть в долгую», планировать не на один и не на два президентских срока, а с перспективой на пару-тройку десятилетий вперед, не давая воли эмоциям. И когда мы говорим о политике Китая на Ближнем Востоке, мы просто обязаны выучить это как трактат Сунь Цзы. Потому как он хоть и называется «Об искусстве войны», но ведь любая война – не более чем продолжение политики иными средствами.