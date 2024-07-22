У товарища Кима отреагировали на слова Трампа

Власти в Пхеньяне не обращают внимания на заявления бывшего президента США Дональда Трампа о дружеских отношениях с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В материале, посвященном двусторонним отношениям, агентство обращает внимание на заявление Трампа после его официального выдвижения кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Американский политик сказал, что «хорошо ладил с Северной Кореей», когда был президентом, и в случае победы на выборах наладит отношения с Пхеньяном.

«Он рекламирует свою идею перспектив корейско-американских отношений, но никакая администрация США не может исправить хаотическую… политику в США, поэтому мы не обращаем внимания на это», - говорится в комментарии ЦТАК.

Авторы материала подчеркивают, что Трамп стремился использовать хорошие личные отношения с Ким Чен Ыном, однако подобная политика обречена на провал из-за поддержки Южной Кореи. Вместо слов о «диалоге и консультациях» Вашингтон должен сделать «правильный выбор в вопросе, как следует общаться» с КНДР, считает ЦТАК. Смогут ли отношения двух государств сойти с пути конфронтации, «всецело зависит от действий США», пишет агентство.