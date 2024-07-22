У Малейки Аббасзаде новая должность
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Малейки Аббасзаде председателем правления Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, Малейка Аббасзаде назначена председателем правления Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики.
Также распоряжением Ильхама Алиева утвержден состав Наблюдательного совета ГЭЦ. Согласно распоряжению главы государства, утвержден следующий состав Наблюдательного совета Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики:
председатель Наблюдательного совета
Фарах Алиева - заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики
члены Наблюдательного совета
Эльнур Алиев – первый заместитель министра экономики
Идрис Исаев – заместитель министра науки и образования
Азер Байрамов – заместитель министра финансов
Анар Керимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения.