Предложение Дугина: запретить россиянам все развлечения, только хороводы

В России необходимо запретить все современные развлечения, которые «подтачивают» традиционные ценности, заявил консервативный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин.

«Надо разрешать только нравственно здоровые развлечения — прежде всего хороводы и путешествия по родному краю, а еще лучше паломничество по святым местам. Все остальное надо запретить», — написал Дугин в телеграм-канале.

По его словам, у здорового народа должен быть здоровый отдых, «а не это вот все». В качестве отрицательного примера развлечений он привел КВН, который стал «ядовитой матрицей вырождения».

«Сейчас зловещая природа этого тлетворного явления видна наглядно. Зеленский, Галкин и все остальное», — отметил Дугин.