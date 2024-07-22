МЧС не дремлет: выявлено незаконное строительство фото; видео
Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в соответствии со своими полномочиями продолжает реализацию мер в связи с незаконными постройками.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в рамках проводимых мероприятий был выявлен факт незаконных строительных работ на территории поселка Ени Гянджа.
В результате мер, принятых агентством при участии представителей Исполнительной власти города, незаконная стройка была снесена.