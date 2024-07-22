В России судьба мигрантов в руках полиции
Госдума предоставила органам внутренних дел право без суда выдворять за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Закон об административном выдворении депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях, сообщают российские издания.
Согласно новому закону, иностранцы, которых решат выслать из РФ, будут перед этим помещаться в спецучреждение на срок не более 48 часов. Попасть туда они могут по решению директора ФСБ, главы МВД и территориальных органов ведомства, руководителей пограничных органов и их заместителей. До этого выдворение за пределы России назначалось судьей либо сотрудниками погранслужбы. При этом сохраняется норма, при которой мигрантов могут помещать в спецучреждение на срок не более 90 суток по решению суда.
По мнению авторов инициативы, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно высылать из России иностранцев, нарушивших российское законодательство.
Также Госдума приняла закон о введении нового режима высылки из страны для мигрантов, у которых нет законных оснований находиться в России. Теперь иностранцы, не имеющие права пребывать в РФ, будут считаться находящимися в режиме высылки после внесения сведения о них в реестр контролируемых лиц, за который будет отвечать МВД.