Задержанный – экс-сотрудник посольства Азербайджана в США
Накануне haqqin.az сообщил о задержании сотрудниками правоохранительных органов бывшего дипломата Эмина Ибрагимова за то, что он ударил ножом некоего мужчину. В пресс-службе МВД haqqin.az подтвердили данную информацию.
Как стало известно haqqin.az, задержанный по подозрению в нанесении ножевых ранений бывший дипломат Эмин Ибрагимов ранее работал в посольстве Азербайджана в США и в ряде представительств Азербайджана в международных организациях.
В государственных азербайджанских СМИ, в частности, в АзерТАдж, публиковались новости о его участии в мероприятии по случаю Дня тюркских народов в Нью-Йорке в июне 2013 года. На этом мероприятии Ибрагимов говорил о стратегическом значении отношений между Азербайджаном и США.
Неизвестно, когда и по какой причине Ибрагимов был отстранен от дипломатической службы. Однако выяснилось, что экс-дипломат, весьма активный пользователь социальных сетей, в сентябре 2023 года был задержан и приговорен к 30 суткам административного ареста.