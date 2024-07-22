Задержанный – экс-сотрудник посольства Азербайджана в США

Накануне haqqin.az сообщил о задержании сотрудниками правоохранительных органов бывшего дипломата Эмина Ибрагимова за то, что он ударил ножом некоего мужчину. В пресс-службе МВД haqqin.az подтвердили данную информацию.

Как стало известно haqqin.az, задержанный по подозрению в нанесении ножевых ранений бывший дипломат Эмин Ибрагимов ранее работал в посольстве Азербайджана в США и в ряде представительств Азербайджана в международных организациях.