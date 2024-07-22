В Азербайджане утвержден запрет на брак двоюродных братьев и сестер (дети дяди и тети, братья и сестры отца или матери). В связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Семейный кодекс.

Согласно изменениям, расширяется круг обстоятельств, препятствующих заключению брака. Так, в Кодекс добавляется следующее:

- не допускается брак детей братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушку и (или) бабушку;

- не допускается брак между имеющими биологическое родство дядей и племянницей брата (сестры), между тетей и племянником брата (сестры).

Изменения вступают в силу с 1 июля 2025 года.