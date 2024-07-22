Украина продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны на 90 дней, до 9 ноября. Законопроект в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский.

Как написал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, за продление военного положения и мобилизации проголосовали 338 парламентариев из 353. Он уточнил, что дальше документ направится на подпись президенту Украины.

Режим военного положения на территории Украины был введен 24 февраля 2022 года. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.