Ультиматум Венгрии

Венгрия не одобрит выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Framework) в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью порталу ATV.

«Я четко заявил, что до тех пор, пока этот вопрос (транзита нефти) Украина не решит, всем следует забыть о выплате €6,5 млрд в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить €6,5 млрд, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» - заявил Сийярто.

Вместе с тем он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации.