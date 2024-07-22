Лига чемпионов: «Карабах» против гибралтарцев

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Гибралтаре на стадионе «Европа Пойнт» начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Линкольн Ред Импс» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Венгрии во главе с Иштваном Вадем.

Команды уже встречались в прошлом сезоне. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 2023/24 «Карабах» выиграл со счетом 2:1 в гостях и 4:0 дома.

Ответная игра состоится 30 июля в Баку. Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» (Минск, Беларусь). Проигравший отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где померится силами с неудачником этой же пары.