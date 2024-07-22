Штрафы и арест за брак и помолвку с несовершеннолетними

Согласно изменению, в отношении лиц, намеревающихся обручиться с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, или заключить с ним брачный договор, или родителей другого лица, намеревающегося вступить в брак, либо лиц, ответственных за их воспитание, либо лица, достигшего совершеннолетия и намеревающегося вступить в брак, будет налагаться штраф в размере от 1000 до 2000 манатов, либо по обстоятельствам дела будет применяться административный арест на срок от одного до двух месяцев с учетом личности нарушителя.

В Азербайджане за помолвку лиц, не достигших 16 лет, будет применяться штраф в размере до 2000 манатов или административный арест. В связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменение в Кодекс об административных проступках.

Административная ответственность за деяние, предусмотренное настоящей статьей, наступает в отношении совершившего данное деяние совершеннолетнего лица, намеревающегося вступить в брак, если разница в возрасте между ним и лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, превышает пять лет.

Кроме того, заключение религиозного брака в отношении несовершеннолетних может повлечь за собой административный арест. Это отражено в новой статье 189-3, добавленной в Кодекс об административных проступках и утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, за заключение религиозного брака между несовершеннолетними физические лица будут оштрафованы на тысячу манатов.

За повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 189-3.1 настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут оштрафованы на сумму в две тысячи манатов или в зависимости от обстоятельств будет наложен административный арест на срок от пятнадцати дней до одного месяца с учетом личности нарушителя.

Также в Азербайджане устранены случаи, допускающие снижение брачного возраста на 1 год. Это отражено в изменениях в Семейный кодекс, утвержденный президентом Ильхамом Алиевым. Согласно закону, снижение брачного возраста не более чем на 1 год не допускается.