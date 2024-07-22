Рестораны и дома торжеств оштрафуют

В Азербайджане будут наказывать за проведение церемоний бракосочетания лиц, не достигших совершеннолетия. В связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно новой статье, за проведение лицами, управляющими объектами общественного питания, церемоний, связанных со вступлением несовершеннолетних в брак (помолвка, свадьба и другие церемонии), физические лица будут оштрафованы в размере от 1000 до 1500 манатов, должностные лица - от 3000 до 4000 манатов, юридические лица - от 6000 до 9000 манатов.

За повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 189-2.1 настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании физические лица будут оштрафованы в размере от 2000 до 2500 манатов, должностные лица - от 5000 до 6000 манатов, юридические лица - от 10000 до 13000 манатов.