Полиция задержала кибермошенника Раджабова

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана задержали Шахина Раджабова, представлявшегося специалистом по вопросам безопасности интернет-сайтов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что Шахин Раджабов звонил в различные предприятия и организации, представляясь специалистом по вопросам безопасности интернет-сайтов, заявлял, что серверы, на которых размещены домены компаний, перешли под его контроль, а также отправлял этим предприятиям поддельные счета-фактуры, требуя срочной оплаты, в противном случае угрожая полностью остановить работу их онлайн-сервисов.

По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.