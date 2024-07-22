Мурад Сададдинов, политолог, специально для haqqin.az 17:35

Несколько дней назад завершилось жесткое противостояние двух столпов современного мира политики – президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое с небольшими перерывами длилось долгие двенадцать лет. Поскольку широкой общественности мало известен истинный характер отношений главы самого могущественного государства и лидера тюркского мира, отличавшихся взаимной подозрительностью, недоверием, а то и нескрываемым презрением, хочу напомнить читателям haqqin.az малоизвестные или перелистанные страницы исторического противостояния двух мировых лидеров.

Через несколько дней после попытки госпереворота в Турции, предпринятой 15 июля 2016 года террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу прямо обвинил тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена в причастности к этому преступному акту, ясно дав понять, что находящийся в США Гюлен не посмел бы решиться на подобную авантюру на свое усмотрение и без координации с соответствующими структурами страны пребывания. Напомню, что до этого все шесть попыток государственного переворота в этой стране завершались успехом турецких генералов. Однако седьмая провалилась под силой авторитета и харизмы Эрдогана. Народ Турции буквально грудью встал за своего лидера на пути танков путчистов. Попытка сместить законно избранного президента однозначно испортила отношения между Турцией и США. До такой степени, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил на пресс-конференции, что Вашингтон и Анкара отныне не друзья. Причем заявил с позиции силы, поскольку, подавив путч и изолировав его организаторов, Эрдоган не только усилил свои позиции, но и унизил своих заокеанских недоброжелателей. Впрочем, еще до путча 15 июля 2016 года мы были свидетелями многочисленных претензий вице-президента Байдена, который, в частности, обвинил Эрдогана в поддержке группировки «Исламское Государство», а затем по телефону извинился перед ним за необоснованные обвинения.

Уже тогда четко прослеживалась предвзятость Байдена и его стремление нанести вред Эрдогану, которые турецкая сторона, как правило, умело дезавуировала. Но став кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джозеф Байден уже не скрывал своих истинных намерений в отношении президента Турции. В январе 2020 года Джозеф Байден опубликовал во влиятельной The New York Times комментарии, в одном из которых подчеркнул, что Вашингтон должен всячески подталкивать политических оппонентов Эрдогана к победе на выборах, отметив, правда, что менять власть в Турции посредством государственного переворота не стоит. По сути, это было предвыборное обещание Байдена избирателям, которое он старался выполнить во время президентских выборов в Турции 14 мая 2024 года. Не случайно накануне дня голосования президент Турции сказал журналистам: "Байден отдал приказ свергнуть Эрдогана, и я это знаю. Все мои люди это знают. Если это так, то завтрашние бюллетени дадут ответ Байдену". И народ Турции этот ответ дал, проголосовав за Эрдогана на выборах, которые, по мнению независимых наблюдателей, отвечали самым строгим критериям демократии.

Сегодня мы можем предметно сопоставить недавние президентские выборы в Турции и предстоящие – в США, чтобы дать объективную оценку политическим лидерам обеих стран. И если Эрдоган проявил себя не только как политический тяжеловес, способный решать комплекс сложнейших вопросов, но и как личность, готовая на любые шаги и даже жертвы, то Байден буквально до последней секунды стремился разменять интересы своих однопартийцев и избирателей на возможность баллотироваться на второй срок. Не надо быть искушенным аналитиком, чтобы понять: Байдена интересовали вовсе не интересы США или Демократической партии, а исключительно личные мотивы, известные лишь ему и членам его семьи. И только после того, как доноры демократов публично заявили о прекращении финансирования избирательной кампании, Байден сошел с предвыборной дистанции. Мы еще часто будем говорить о таком принципиально важном для политического лидера качестве, как личная ответственность за слова и поступки. Президент Эрдоган в очередной раз доказал, что является человеком слова, когда накануне 44-дневной войны приказал перебазировать истребители F-16 ВВС Турции на аэродромы Азербайджана, публично заявив, что «любой, кто захочет вмешаться в конфликт между Азербайджаном и Арменией, будет иметь дело с армией Турции», остудив тем самым многие горячие головы.