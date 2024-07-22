Ликвидирован командир ХАМАС

В ходе рейда была уничтожена группа боевиков, включая лидера местного отделения палестинского движения ХАМАС. По информации армии, целью операции были палестинские радикалы, «причастные к планированию и проведению атак против военнослужащих Армии обороны Израиля и Государства Израиль».

В ходе рейда также были обезврежены многочисленные взрывные устройства, заложенные на дорогах в этом районе.

«Среди ликвидированных Ашраф Нафа - глава подразделения ХАМАС в районе Тулькарма. Ашраф отвечал за изготовление и установку взрывных устройств, предназначенных для нападения на военных Армии обороны Израиля, а также за вербовку новых боевиков в ряды организации ХАМАС. Помимо этого, он был причастен к ряду атак против военных Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана)», - говорится в заявлении.