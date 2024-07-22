Граждане Китая украли сейф с деньгами и хотели сбежать из Азербайджана

В полицию поступила информация о краже сейфа со 130 000 долларов США и 700 граммов ювелирных изделий из одного из домов в поселке Сараи Апшеронского района.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при попытке покинуть страну были задержаны граждане Китая В.Чжицзянь и В.Хунгфу, подозреваемые в совершении кражи. У них обнаружили и изъяли 17 306 долларов, 9 586 дирхамов ОАЭ, денежные купюры в различных иностранных валютах и 147 граммов золота.

«По данному факту в Управлении полиции Апшеронского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия», - говорится в сообщении.