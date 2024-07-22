Россия заявила о десятках убитых «западных инструкторов»
Российские военные «уничтожили» около 50 «западных инструкторов и наемников» под Харьковом, утверждает Министерство обороны РФ.
«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в н. п. Дергачи, Харьковская область. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — говорится в сообщении ведомства.
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