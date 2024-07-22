В Германии назвали сроки нападения России

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью изданию Sächsische Zeitung предупредил, что Россия может напасть на территорию НАТО через 5-8 лет, нарастив для этого достаточный уровень военных возможностей. По его словам, сейчас видно, что "российская армия ориентируется на Запад".

"Через пять-восемь лет вооруженные силы России будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО. Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества" - сказал Бройер.

Он отметил, что эта оценка основывается на его собственном анализе, информации от разведывательных служб и вооруженных сил союзников, а также на заявлениях президента России Владимира Путина.