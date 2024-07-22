Собянин заманивает москвичей на войну

Жителям Москвы будут платить 1,9 млн рублей за заключение контракта для участия в войне в Украине, данный указ подписал мэр города Сергей Собянин.

«Правительство Москвы приняло решение об установлении лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны России, единовременной дополнительной выплаты - новой меры социальной поддержки от Москвы в размере 1,9 миллиона рублей», - сообщили в мэрии.

Там отметили, что такую выплату смогут получить военнослужащие, подписавшие контракт после 23 июля. Прежняя единовременная выплата составляла 605 тыс. рублей. Для тех, кто подписал контракт, сохранят все предыдущие льготы и пособия.

«Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы», - подчеркнули в мэрии. В случае гибели военного размер выплаты членам семьи составляет 3 млн рублей.