Десятки пассажиров рейса Ереван - Кишинев авиакомпании FlyOne остались «за бортом» - их сегодня попросту не пустили в самолет , рассказала журналистам одна из пассажирок.

В последний момент у части пассажиров забрали места, посадив на их место футболистов клуба «Арарат - Армения». Пассажирам придется ждать до следующего рейса - 26 июля.

Сотрудники FlyOne даже не стали учитывать тот факт, что среди пассажиров есть члены одной семьи – в итоге одни полетели, другие остались. На негодование граждан, в том числе иностранцев, их вопросы, где им остаться эти три дня – сотрудники лишь пожимали плечами.

В отделе маркетинга авиакомпании этот инцидент прокомментировали весьма своеобразно, сказав, что дают лишь официальную информацию, а слова пассажиров не являются для них таковой.