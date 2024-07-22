Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компания Wildberries столкнулась с рейдерским захватом со стороны оператора наружного рынка рекламы Russ Outdoor. Он заявил, что к нему обратился муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук. По его словам, с марта у семьи Бакальчука серьёзные проблемы как внутри семьи, так и с бизнесом.

«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», – сообщил Кадыров.

По его словам, с начала июля путём юридических махинаций активы спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. «Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», – говорит Кадыров. Он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову вернуть активы компании и Татьяну Бакальчук домой.

Сделка маркетплейса Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» была согласована с правительством и получила его одобрение, писал в июне РБК со ссылкой на осведомленные источники. Куратором проекта, целью которого является создание конкуренции американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японскому SoftBank, был назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин.

По информации издания, Татьяна Бакальчук должна была занять пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а глава рекламной группы Роберт Мирзоян должен был стать главным исполнительным директором проекта.