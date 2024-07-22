Потери России в Украине перевалили за полмиллиона

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину потребуется пять лет, чтобы вернуть армию к численности февраля 2022 года, поскольку война затягивается, а перспективы ее прекращения практически не просматриваются. Еще пять лет уйдет на «исправление слабых мест», которые выявило это сражение, добавил Радакин.

По данным британской разведки, май и июнь стали одними из самых смертоносных месяцев для российской армии в связи с открытием нового фронта в Харьковской области. За два месяца Вооруженные силы РФ лишились 70 тыс. бойцов, теряя более 1,1 тыс. человек в день. «Сейчас Россия добивается тактических успехов», захватывая населенные пункты в Украине «огромной ценой», сказал Радакин.

Официально Минобороны РФ цифры потерь уже давно не раскрывает. Однако в начале июня им впервые дал оценку Путин. По его словам, соотношение невозвратных потерь России и Украины — примерно один к пяти, а у ВСУ они составляют 50 тысяч человек в месяц. «Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — уточнил он.