Глава Секретной службы США подала в отставку

Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает CNBC.

Ранее Читл на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США признала, что покушение стало "колоссальным провалом" Секретной службы и что его можно было предотвратить. Ряд принимавших участие в слушаниях законодателей открыто призвали Читл уйти со своей должности.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.