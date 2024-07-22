Абшеронский Отелло отсидит 17 лет

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 28-летнего Мурада Гасанова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, убийство произошло в октябре 2022 года в поселке Хокмели Абшеронского района. Причиной преступления стало желание невесты Гасанова, Хасрат Раджабовой, разорвать помолвку.

С Гасановым, своим родственником, девушка была обручена с 14 лет. Мужчина отличался исключительной ревностью: он запретил своей невесте общаться с посторонними людьми и даже заставил бросить школу.

Раджабову это не устроило и она решила разорвать помолвку. После этого и произошла трагедия. Гасанов зашел в дом, где проживала Хасрет, сказав ее матери, что хочет помириться с девушкой. Последнюю он зарезал ножом.

В суде Гасанов заявил, что убийство совершил в состоянии аффекта, на почве ревности. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.