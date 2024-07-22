Блинкен, Остин и Салливан не будут работать с Харрис

Госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан лишатся должностей в случае победы на выборах вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Они прогнозируют, что президентство Харрис может привести к серьезным перестановкам в команде демократов при новой администрации. Главную роль в этом может сыграть ее советник по национальной безопасности Филип Гордон, который занимал высокий пост в Госдепартаменте в администрации Барака Обамы, а затем работал старшим сотрудником Белого дома по вопросам Ближнего Востока.

В статье отмечается, что он с глубоким скептицизмом относился к планам вооружения сирийских боевиков, которые были противниками президента Сирии Башара Асада.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все больше призывать Джо Байдена отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.