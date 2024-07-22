Венгрию призвали задуматься, комфортно ли ей в ЕС

Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе (ЕС) с учетом разницы во взглядах на ценности. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит газета Helsingin Sanomat.

«В какой-то момент, возможно, будет полезно задаться вопросом, является ли Европейский союз подходящей референтной группой, если идеи так фундаментально отличаются от наших общих ценностей», – сказала она.

Валтонен добавила, что она не призывает Венгрию пересмотреть свое членство в ЕС. По ее словам, фундаментальные ценности союза четко определены в соответствующих договорах. «Если действия и ценности находятся в сильном конфликте, то, по крайней мере, я лично вижу, что ценности побеждают», – заключила она.