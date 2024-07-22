Маемо, шо маемо война миров
Между Северной и Южной Кореей Россия, не колеблясь, выбрала Пхеньян. Сеул не расстроился и теперь ставит все новые рекорды в достижении новых высот в рейтинге военной мощи.
Я не знаю, предупреждали ли советники российского президента о возможных негативных последствиях его объятий с Ким Чен Ыном для отношений Москвы и Южной Кореи. Может быть – и предупреждали. Но в Кремле объективно взвесить ситуацию не смогли. И в итоге, как говорят в Украине, теперь «маемо, шо маемо». Иными словами – Сеул Москве не друг, а совсем даже наоборот. Причем – российская сторона здесь в явном проигрыше.
Что ей может дать Северная Корея? Рабочую силу в строительный сектор, низкокачественные снаряды да швей в цеха, где для российских военных шьют обмундирование и обувь. Возможно, это кому-то и покажется солидной помощью. Но только тем, кто не представляет, чего Москва лишилась в результате разрыва с Сеулом.
И речь здесь не только о флоте, поскольку судостроение в современной России давно уже превратилось в сборку из блоков, которые поставляла Южная Корея. И не о сложных электронных схемах, прибывавших оттуда и вставлявшихся в корпуса, с грехом пополам производившимся в России по южнокорейским же, замечу, чертежам. Корпуса для техники – это все, что путинская экономика может сегодня производить, да и то, если к ним будет зарубежная, в том числе – южнокорейская, начинка.
Которой теперь не будет. И, честно сказать, с трудом представляю, как бытовую технику "Самсунг" заменят северокорейские аналоги, если они, конечно, есть. И если их хватит российскому потребителю, а то ведь опять талоны вводить придется.
Нет, речь о гораздо более серьезном – о том, что Южная Корея сегодня вполне готова покорять новые высоты в развитии собственного военно-промышленного комплекса. Ведь согласно рейтингу военной мощи за 2024 год, страна сейчас является пятой военной державой в мире, уступая только США, России, Китаю и Индии.
За последнее десятилетие оборонный экспорт Южной Кореи вырос на 12%, что сделало ее 10-м крупным поставщиком в мире с долей 2% в мировом экспорте вооружений.
И Сеул не собирается на этом останавливаться. Недавно он объявил об амбициозном плане получить 5% доли мирового экспорта вооружений к 2027 году. Достижение этой цели сделает Южную Корею четвертым по величине экспортером вооружений в мире. С этой целью правительство страны пообещало усилить поддержку военной промышленности, уделяя особое внимание революционным технологиям, таким как искусственный интеллект и квантовая физика. Также в рамках этой политики была запущена инициатива «Оборонные инновации 4.0».
Военно-промышленный комплекс Сеула имеет сегодня широкий спектр продукции, включая сухопутные, военно-морские, воздушные и космические системы. К ним относятся, в частности, легкое вооружение, боеприпасы, танки, надводные боевые корабли, подводные лодки, боевые самолеты, многоцелевые спутники, космические пусковые установки и баллистические ракеты.
Которые пользуются спросом на международном рынке. Так, в апреле нынешнего года делегация польских военных чиновников посетила Сеул, чтобы подписать контракт на 1,6 миллиарда долларов на закупку пусковых установок многоствольных ракет.
При этом, двумя годами ранее Южная Корея и Польша подписали рамочное соглашение, в рамках которого была заключена крупная сделка по экспорту вооружений на сумму 12,4 миллиарда долларов, включающая в себя экспорт ракетных установок, танков, легких боевых самолетов и самоходных гаубиц.
В начале нынешнего года Саудовская Аравия закупила у Южной Кореи «Чхонгун-2» – зенитно-ракетный комплекс, способный перехватывать баллистические ракеты и самолеты на высоте 40 километров.
В прошлом году Малайзия уже выбрала Korea Aerospace Industries (KAI) для поставки 18 истребителей FA-50 Block 20 на сумму 920 миллионов долларов. Теперь партнеры намерены договориться о поставке очередной партии не позднее 2027 года.
По сути, Южная Корея уверенно превращается в военного лидера в регионе, способного по своим военным возможностям создать немало неприятных ситуаций России, вместо того, чтобы придерживаться традиционного нейтралитета в отношении Москвы. А всего-то и надо было – российскому президенту покрепче обнять северокорейского лидера.