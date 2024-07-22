Юлия Медведева, специально для haqqin.az 20:12

Между Северной и Южной Кореей Россия, не колеблясь, выбрала Пхеньян. Сеул не расстроился и теперь ставит все новые рекорды в достижении новых высот в рейтинге военной мощи. Я не знаю, предупреждали ли советники российского президента о возможных негативных последствиях его объятий с Ким Чен Ыном для отношений Москвы и Южной Кореи. Может быть – и предупреждали. Но в Кремле объективно взвесить ситуацию не смогли. И в итоге, как говорят в Украине, теперь «маемо, шо маемо». Иными словами – Сеул Москве не друг, а совсем даже наоборот. Причем – российская сторона здесь в явном проигрыше.

Что ей может дать Северная Корея? Рабочую силу в строительный сектор, низкокачественные снаряды да швей в цеха, где для российских военных шьют обмундирование и обувь. Возможно, это кому-то и покажется солидной помощью. Но только тем, кто не представляет, чего Москва лишилась в результате разрыва с Сеулом. И речь здесь не только о флоте, поскольку судостроение в современной России давно уже превратилось в сборку из блоков, которые поставляла Южная Корея. И не о сложных электронных схемах, прибывавших оттуда и вставлявшихся в корпуса, с грехом пополам производившимся в России по южнокорейским же, замечу, чертежам. Корпуса для техники – это все, что путинская экономика может сегодня производить, да и то, если к ним будет зарубежная, в том числе – южнокорейская, начинка. Которой теперь не будет. И, честно сказать, с трудом представляю, как бытовую технику "Самсунг" заменят северокорейские аналоги, если они, конечно, есть. И если их хватит российскому потребителю, а то ведь опять талоны вводить придется.

Нет, речь о гораздо более серьезном – о том, что Южная Корея сегодня вполне готова покорять новые высоты в развитии собственного военно-промышленного комплекса. Ведь согласно рейтингу военной мощи за 2024 год, страна сейчас является пятой военной державой в мире, уступая только США, России, Китаю и Индии. За последнее десятилетие оборонный экспорт Южной Кореи вырос на 12%, что сделало ее 10-м крупным поставщиком в мире с долей 2% в мировом экспорте вооружений. И Сеул не собирается на этом останавливаться. Недавно он объявил об амбициозном плане получить 5% доли мирового экспорта вооружений к 2027 году. Достижение этой цели сделает Южную Корею четвертым по величине экспортером вооружений в мире. С этой целью правительство страны пообещало усилить поддержку военной промышленности, уделяя особое внимание революционным технологиям, таким как искусственный интеллект и квантовая физика. Также в рамках этой политики была запущена инициатива «Оборонные инновации 4.0». Военно-промышленный комплекс Сеула имеет сегодня широкий спектр продукции, включая сухопутные, военно-морские, воздушные и космические системы. К ним относятся, в частности, легкое вооружение, боеприпасы, танки, надводные боевые корабли, подводные лодки, боевые самолеты, многоцелевые спутники, космические пусковые установки и баллистические ракеты.