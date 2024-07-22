Россияне не хотят турецкие сериалы, им американские подавай

По итогам первых шести месяцев в топ-100 попали только 35 отечественных проектов, а годом ранее в первой сотне рейтинга было 42 позиции. По данным исследования, доля сериалов отечественного производства в индексе общего интереса в декабре прошлого года составляла более 60%, далее популярность начала снижаться, в январе она составила уже 46%, а в июне упала до 35%. Тем не менее первую строчку рейтинга в топ-20 удерживает проект Жоры Крыжовникова про казанских подростков «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал выходил на видеоплатформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а в 2024 году вышел на телеканале НТВ.

Доля турецких сериалов поставила антирекорд и составила 5,6%, что является самым низким показателем интереса россиян к такому контенту за всю историю наблюдений. Сериалы «Зимородок» и «Великолепный век» не вошли в топ-10 за прошедшее полугодие. При этом в топ-20 за указанный период оказалось семь американских проектов, причем из них легально в России можно было посмотреть только «Дом дракона». Доля интереса к американским проектам выросла до показателей 2022 года, когда западный контент еще легально присутствовал на российском рынке.

В то же время общий интерес жителей России к сериалам вырос и достиг 304 406 баллов, что на 18% выше, чем за аналогичный период годом ранее.