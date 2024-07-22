Трамп может проиграть из-за Вэнса

Если демократическая партия выберет Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США, главной темой ее предвыборной программы могут стать права женщин и, в частности, аборты. Об этом пишет Politico.

Журналисты отмечают, что Трамп неоднократно попадал в сексистские скандалы, из-за чего имеет большие проблемы с женским электоратом в США. И назначение Вэнса на должность вице-премьера в случае победы – это логичный шаг от Трампа только в случае его прямой схватки с Байденом, считает издание. Ведь хоть сам Вэнс и происходит из бедной семьи и имеет поддержку среди ключевых штатов – он попадал в еще большее количество сексистских скандалов.

В частности, журналисты напоминают слова Вэнса о том, что женщины, подвергшиеся изнасилованиям, – обязаны оставаться в браке ради детей. Кроме того, Вэнс неоднократно заявлял о необходимости запрета абортов или ужесточения политики по этому вопросу.

Журналисты напоминают, что сейчас в США женщины составляют 51% среди избирательного электората и они обычно значительно активнее участвуют в выборах. Особенно они активны в некоторых ключевых штатах, таких как Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Кроме того, у Трампа могут быть проблемы во Флориде, где он хоть и побеждал во время двух последних выборов, однако разница с Байденом у него была минимальная.

"Сможет ли Харрис развить это преимущество, влить энтузиазм и стимулировать явку, чтобы повторить то, что женщинам-демократам удалось достичь в 2022 году? Если да, то в 2024 году Америка может наконец избрать первую женщину-президента", – заключают журналисты.