Россия обвиняет главный аэропорт Армении

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к послу Армении в РФ «в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана». Об этом говорится в заявлении аэропорта.

«В адрес Совета поступают обращения от граждан России, столкнувшихся с нарушениями их прав со стороны представителей армянского авиаперевозчика FlyOne и сотрудников международного аэропорта «Звартноц»».

«6 июля российская оперная певица Светлана Касьян возвращалась с гастролей из Германии через Ереван рейсом ОЕ 286 с несовершеннолетней дочерью – несмотря на заблаговременный приезд в аэропорт, их за дополнительную плату «зарегистрировали» на рейс без мест и не предложили никакой компенсации.

Когда она при помощи неравнодушных пассажиров пробилась на борт самолета, представители авиакомпании предложили ей и ребенку лететь стоя, отказавшись предоставить даже стакан воды. Перед взлетом девочку приютили в кабине пилотов, а на время взлета их пустила посидеть пассажирка, взявшая на руки своего ребенка.

3 июня группа россиян, летевшая по маршруту Рим-Ереван-Москва, из-за задержки рейса из Рима не попала на самолет до Москвы. Но вместо решения их проблемы представители аэропорта задержали их без объяснения причин и поместили в отдел полиции. Пассажиры сообщают о многочисленных оскорблениях по национальному признаку со стороны сотрудников служб безопасности аэропорта.

«Ознакомившись с публикациями в открытых источниках, мы пришли к выводу, что описанные ситуации, к сожалению, не являются единичными случаями.

Просим Вас довести до сведения компетентных органов власти Республики Армения изложенную информацию, а также нашу позицию о недопустимости подобных инцидентов с гражданами Российской Федерации», - говорится, в частности, в направленном сегодня письме советника президента РФ, председателя СПЧ Валерия Фадеева послу Армении в РФ Вагаршаку Арутюняну.

В связи с этим глава СПЧ также обратил внимание на проблему овербукинга: несмотря на то, что это, к сожалению, общемировая практика, необходимо признать, что она порочна и нарушает права потребителей», - говорится в заявлении ведомства.