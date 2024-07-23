Украина ведет переговоры с людьми Харрис
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с советником по нацбезопасности Камалы Харрис Филом Гордоном.
«Андрей Ермак и Фил Гордон обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США, результаты первого саммита мира и реализацию пунктов формулы мира», - сообщается на сайте президента Украины.
В команде Харрис Гордон играет ту же роль, что и Джейк Салливан в команде Джо Байдена.
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