Фархад Мамедов, автор haqqin.az 23 июля 2024, 22:23

Как уже сообщалось, Азербайджан официально пригласил Армению на Глобальную климатическую конференцию COP 29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку. По словам помощника президента Хикмета Гаджиева, приглашение было отправлено на имя министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Вопросы представителей армянских СМИ, обращенные к внешнеполитическому ведомству своей страны, остались без комментариев. Следует уточнить, что, поскольку предстоящая Глобальная климатическая конференция является мероприятием Организации Объединенных Наций, то Азербайджан, как страна-хозяйка мероприятия, отправляет приглашения всем государствам-членам ООН. И в этом плане в приглашении Армении нет элемента политизации. Тем не менее, судя по информации, поступающей из Еревана, Армения пытается перевести этот вопрос именно в политическую плоскость, напрямую связывая его с процессом урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Андраник Кочарян, председатель парламентского комитета по вопросам обороны, заявил, что для участия в конференции COP 29 Арарата Мирзояна Баку должен доказать, что «мир доминирует над его целями». В интервью армянской службе «Радио Свобода» Кочарян назвал приглашение Баку «нормальным», но отметил, что для участия в ней представителя Армении Баку должен изменить свою риторику.

На вопрос журналиста: «Правильно ли ехать в Баку в ноябре?», Кочарян ответил: «Конечно, но для этого Баку должен сделать многое, чтобы восприятие было адекватным». «Например?», - поинтересовался журналист. «Баку следует изменить кое-что в своей риторике. Он также должен стремиться к миру, как стремимся мы», - уточнил депутат парламента. Отметим, что армянская оппозиция назвала приглашение Арарата Мирзояна в Баку «авантюрой» и заявила, что, приняв его, Ереван не сможет получить никаких дивидендов. Кочарян, правда, раскритиковал месседж оппозиции, отметив, что ее представители давно устранились от вопросов, касающихся безопасности и национальных интересов Армении. Таким образом, Ереван не скрывает намерений начать торг по поводу участия в конференции COP 29 своего министра иностранных дел. В очередной раз наша страна сталкивается с примитивной и однозначно контрпродуктивной тактикой Армении, поскольку Азербайджан не станет вносить коррективы в свои позиции по вопросу достижения мира с Арменией ради приезда в Баку Арарата Мирзояна.