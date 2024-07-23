Какие условия выдвигает Ереван для приезда Мирзояна в Баку? наш комментарий
Как уже сообщалось, Азербайджан официально пригласил Армению на Глобальную климатическую конференцию COP 29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку. По словам помощника президента Хикмета Гаджиева, приглашение было отправлено на имя министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
Вопросы представителей армянских СМИ, обращенные к внешнеполитическому ведомству своей страны, остались без комментариев.
Следует уточнить, что, поскольку предстоящая Глобальная климатическая конференция является мероприятием Организации Объединенных Наций, то Азербайджан, как страна-хозяйка мероприятия, отправляет приглашения всем государствам-членам ООН. И в этом плане в приглашении Армении нет элемента политизации. Тем не менее, судя по информации, поступающей из Еревана, Армения пытается перевести этот вопрос именно в политическую плоскость, напрямую связывая его с процессом урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
Андраник Кочарян, председатель парламентского комитета по вопросам обороны, заявил, что для участия в конференции COP 29 Арарата Мирзояна Баку должен доказать, что «мир доминирует над его целями».
В интервью армянской службе «Радио Свобода» Кочарян назвал приглашение Баку «нормальным», но отметил, что для участия в ней представителя Армении Баку должен изменить свою риторику.
На вопрос журналиста: «Правильно ли ехать в Баку в ноябре?», Кочарян ответил: «Конечно, но для этого Баку должен сделать многое, чтобы восприятие было адекватным».
«Например?», - поинтересовался журналист.
«Баку следует изменить кое-что в своей риторике. Он также должен стремиться к миру, как стремимся мы», - уточнил депутат парламента.
Отметим, что армянская оппозиция назвала приглашение Арарата Мирзояна в Баку «авантюрой» и заявила, что, приняв его, Ереван не сможет получить никаких дивидендов.
Кочарян, правда, раскритиковал месседж оппозиции, отметив, что ее представители давно устранились от вопросов, касающихся безопасности и национальных интересов Армении.
Таким образом, Ереван не скрывает намерений начать торг по поводу участия в конференции COP 29 своего министра иностранных дел. В очередной раз наша страна сталкивается с примитивной и однозначно контрпродуктивной тактикой Армении, поскольку Азербайджан не станет вносить коррективы в свои позиции по вопросу достижения мира с Арменией ради приезда в Баку Арарата Мирзояна.
Условия Азербайджана в Ереване хорошо известны - Армения должна внести изменения в свою Конституцию, исключив из нее положения, касающиеся территориальных претензий к Азербайджану, а также обратиться к ОБСЕ с призывом расформировать Минскую группу, утратившую с ноября 2020 года свое значение и превратившуюся в формальную структуру.
Как подчеркнул недавно президент Ильхам Алиев, ни одно из этих условий не содержит агрессивной риторики и не вызывает сомнений в искренности стремлений Азербайджана к миру.
Таким образом, если Армения намерена отправить главу своего Министерства иностранных дел в Баку, то она должна сделать это, не политизируя данный вопрос и уж, тем более, не выдвигая никаких условий.
В противном случае конференция COP 29 состоится и без участия господина Мирзояна.