Грузия объявила в розыск защищающих Украину грузин

«Российские и грузинские спецслужбы сегодня работают синхронно. Многим из наших ребят, которые возвращались в Грузию, грузинские спецслужбы посоветовали уехать.

Им говорили: «Здесь очень много русских, мы уже не сможем вас защитить, просим вас уехать». Я не исключаю, что кого-то из добровольцев могут выдать России. Но только после осенних выборов (в парламент Грузии)», – сказал также Мамулашвили.

Ранее сообщалось, что в Грузии вызвали на допрос двух добровольцев, воевавших за Украину.