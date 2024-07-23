Харрис опередила Трампа

Вице-президент США Камала Харрис опередила Дональда Трампа в первом общенациональном опросе с результатом 44% против 42%.



При этом разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

21 июля Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента, и призвал поддержать как претендента на этот пост Харрис. Она подтвердила, что намерена баллотироваться. Официальное утверждение кандидата произойдет в августе, как предполагается, в ходе виртуального голосования Демократической партии.