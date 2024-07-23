Российские ракетные войска стратегического назначения проводят учения с использованием мобильных пусковых установок ядерных ракет «Ярс». В Министерстве обороны России заявили, что плановые учения проходят в Республике Марий Эл.

Подвижные грунтовые ракетные комплексы совершают интенсивные маневренные действия, а ракетные части и подразделения рассредотачиваются в лесном массиве, чтобы повысить скрытность агрегатов.

«Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам», - говорится в сообщении.