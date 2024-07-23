Сборная Азербайджана обыграла Албанию на чемпионате Европы

Женская юношеская сборная Азербайджана по баскетболу провела первый матч на чемпионате Европы U-18 в дивизионе «С», который стартовал сегодня в Приштине (Косово).

Соперником нашей команды была сборная Албании. Азербайджанские баскетболистки победили со счетом 72:53.

В нашей группе также выступают Грузия и Армения. Сегодня грузинки обыграли армянок – 77:68.

Сборная Азербайджана завтра сыграет с Грузией, а послезавтра – с Арменией. Две лучшие команды по итогам групповой стадии выйдут в полуфинал.