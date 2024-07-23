Россия просит денег у Китая

Россия надеется на то, что Китай увеличит инвестиции в сырьевой сектор ее экономики, заявил во вторник в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, нефтяная, газовая и угольная промышленность России характеризуются «высокой инвестиционной доходностью» и «отсутствием риска возврата средств», а прямые инвестиции в эти секторы из КНР укрепили бы энергетическую безопасность.

В прошлом году в Китай из РФ было вывезено и прокачано 55 млн тонн российской нефти, 40 млрд кубометров российского газа, а также более 100 млн тонн угля, перечислил Сечин. В результате Россия, по его словам, обеспечила 20% импорта энергоресурсов Китаем, потребности которого будут только расти.

«В частности, по оценкам МЭА, потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. Российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая», - сказал Сечин.

Но России нужны китайские инвестиции. Они «создали бы существенный синергетический эффект», заявил глава «Роснефти».

«Россия - одна из немногих стран, которая последовательно вкладывается в развитие традиционной энергетики, а Китай за последние несколько лет превратился из импортера в экспортера капитала. Так, в прошлом году объявленные Китаем прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превысили рекордные $160 млрд. Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России», — заключил Сечин.