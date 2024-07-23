Лавров заявил, что россиян все любят

Народов, «которые априори были бы недружественны по отношению к россиянам, не существует», но есть «враждебные правительства». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сегодня роль народной дипломатии касается поддержания здоровой, доверительной, доброжелательной атмосферы с иностранными партнерами, разъяснения тех проблем, которые были созданы Западом», - отметил он.

Лавров сказал, что выступает за употребление термина «недружественное правительство» вместо «недружественная страна». Он объяснил это тем, что «цели страны определяются жизнью народов в этой стране». При этом «нельзя сказать, что есть хоть один народ, который априори негативно настроен к гражданам России», отметил он.