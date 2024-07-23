Отказ Байдена от выборов может помочь Украине

Выход Джо Байдена из президентской гонки приведет к постепенному уменьшению его власти, однако это также может освободить его от политических ограничений, позволив действовать на мировой арене более свободно.

Как говорится в статье Financial Times, одним из важнейших приоритетов Байдена является возможность гарантировать Украине как можно большую поддержку в случае победы Дональда Трампа. Однако чиновники и аналитики считают способность протолкнуть еще один пакет помощи маловероятной.

По мнению журналистов, американский лидер может обеспечить завершение двусторонних соглашений с Украиной, а также протолкнуть любую помощь, которая будет предоставлена до окончания его президентского срока.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд считает, что Байден может укрепить свою репутацию с помощью поездок в Украину - например, находиться в Киеве во время прибытия истребителей F-16. "Есть вещи, которые Байден может поставить себе в заслугу и которые важны для его наследия", - добавил он.

Встреча Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне даст ему шанс продвинуть свое "важнейшее наследие" - прекращение войны с ХАМАС. Кроме того, заключение соглашения о прекращении огня позволит вице-президенту Камале Харрис избежать этого вопроса во время предвыборной кампании.

"Если взглянуть на следующие шесть месяцев, то одна из важнейших задач для Байдена - положить конец войне в Газе. Эта администрация, в некотором смысле, будет более свободной в этом вопросе, и люди в ней будут иметь большее ощущение миссии. Чтобы показать, что они смогли сделать", - считает видный научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс.

Решение Байдена снять свою кандидатуру вызвало у некоторых дипломатов и экспертов по вопросам внешней политики опасения, что этим могут воспользоваться Россия, Иран и Китай. В администрации президента уже заявили, что в усилиях по противостоянию автократам и противникам ничего не изменится.

Почетный президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас отметил, что значительная часть мира "списала Байдена со счетов", убедившись в победе Трампа, однако теперь результат выборов является гораздо менее определенным.

"Байден, вероятно, увеличил свои рычаги влияния, потому что теперь есть вероятность того, что его преемником может стать кто-то, кто во многом с ним соглашается, а не кто-то, кто может разрушить многое из того, за что он выступал", - добавил он.