В Киеве потратили месяцы на оценку рисков от возвращения Дональда Трампа к власти и теперь опасаются сложностей в течение почти всего 2025 года, рассказали источники Time. Трамп ранее заявлял, что сможет быстро прекратить войну в Украине.

Руководство Украины полагает, что подход Трампа к международным делам может обернуться катастрофой для Украины. «Первые восемь или десять месяцев (после возможной победы Трампа на выборах), в основном весь 2025 год, будут очень тяжелыми», - сказал один из источников Time.

По его мнению, Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет украинского президента Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения, «сильно перекошенного в пользу России». Как и предыдущие президенты США, Трамп также может стремиться к «перезагрузке» отношений с Владимиром Путиным в начале своего президентского срока, полагает источник.