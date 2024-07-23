Разговор министров обороны США и Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне в июле саммита НАТО, а также шаги по поддержке Киева, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер.
"Сегодня Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым", - сказал он.
Райдер указал, что стороны обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО, а также шаги по поддержке Украины.
"Умеров также предоставил Остину обновленную информацию о динамике развития ситуации на земле в Украине", - добавил он.