Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 01:10

Предвыборная кампания в США подходит к своей заключительной стадии. Происходит это в самых необычных обстоятельствах: до дня голосования осталось всего 3 месяца, а у Демократической партии пока нет даже своего кандидата. Более того, нет никаких предположений о том, кто бы мог им стать. Впрочем, главная борьба сейчас идет даже не за персоналии, а за идеи. В последнее время появились понятия «трампизм» и трамписты, которые подразумевают не только принадлежность к лагерю поклонников Дональда Трампа, но и отношение к определенной идеологии, определенному образу жизни. Трамписты есть во всем мире, включая страны, которые находятся в тысячах километров от США. Трампистами являются люди, которые зачастую не имеют и вряд ли когда-нибудь будут иметь возможность выбирать президента Соединенных Штатов. При этом они не на шутку сражаются друг с другом в социальных сетях, как будто их мнение имеет какое-то значение.

При этом трамписты есть, а вот «байденистов» нет, как нет и «камалахаррисистов», потому что в нынешней президентской кампании интригу представляет собой исключительно Трамп, остальные, по большому счету, просто плывут по течению. В широком смысле трампизм – это отрицание крайних либеральных ценностей, которые в последние годы покорили Европу и Штаты. При этом не имеется в виду, что трамписты выступают против классических демократических ценностей: свободы, открытых выборов, медиаплюрализма. Как правило, трамписты не являются и сторонниками жесткой авторитарной власти. Напротив, радикальный республиканизм, лежащий в основе трампизма, ратует как раз за свободу, только в другом понимании и с другого угла зрения. Республиканцы, как правило, считают, что государство обязано стоять от гражданина максимально далеко и не должно ограничивать его дополнительными сверх имеющихся законов регуляциями, нормами и стандартами.

Не случайно, кстати, именно республиканцы являются непреклонными сторонниками права на ношение огнестрельного оружия. Это право, к слову, принесло Америке немало бед, потому что именно с ним связано сугубо американское явление, не имеющее аналогов в мире, – массовые расстрелы в публичных местах, в школах, на публичных мероприятиях с большим скоплением людей. Такого нет нигде в мире, причем стрелками являются в основном белые, психически неустойчивые, депрессивные одиночки, что мы и видели недавно в случае с покушением на Трампа. В Англии, Ирландии, Германии или Италии такого явления, как массовый шутинг, нет. А вот среди потомков англичан, ирландцев, немцев и итальянцев, живущих в США, – есть. И право на ношение оружия является основной причиной этого. И все же твердые республиканцы, они же трамписты, убеждены в том, что истинно свободным может быть только человек, заработок которого не зависит от государства и который может защитить себя при помощи личного огнестрельного оружия... Иными словами, во всем мире на победу Трампа надеются люди, считающие себя противниками так называемого «современного социализма» - высоких налогов, непомерных регуляций в области бизнеса, огромных социальных выплат, которые приносят больше вреда, чем пользы, а также против такой модели миграции, которая предусматривает содержание за счет налогоплательщиков разного рода бездельников со всего мира... Проблемы эти общемировые, и поэтому трампизм активно распространяется далеко за пределами США.

Однако представляется все же, что нынешняя поляризация основана на слишком примитивном ходе мыслей. Очень велик соблазн выдать сегодняшнее упорное противостояние демократов с республиканцами за столкновение добра со злом, социализма с капитализмом - в общем, смертельное противостояние двух антагонистов. Не стоит ждать, что победа Трампа приведет к полному крушению либеральных ценностей, их деградации и уничтожению во всем мире. Тем, кто внимательно наблюдает за войной демократов и республиканцев, становится понятно, что ни одна из противостоящих идеологий не может победить абсолютно, уничтожив соперника в масштабах всей страны. Во-первых, это невозможно потому, что неважно, кто будет сидеть в Белом Доме: Калифорния так и останется Калифорнией, а Техас – Техасом. В мире не существует такой альтернативной реальности, в которой Калифорния станет традиционалистским штатом с запретом на аборты, а Техас окажется логовом либерализма, где основные трансгендерности преподают в школах. Более того, США являются тем, что они есть сейчас, только при нынешнем сложном взаимодействии консерватизма и либерализма. Кто-нибудь представляет себе США без тяжелой промышленности, машиностроения, гигантских концернов, производящих все на свете, без авиационной промышленности и ВПК? А также без сильной армии и спецслужб? Все это – заслуги республиканцев. Солдаты, которые воюют за интересы Америки по всему миру при том, что они вполне могли бы спокойно работать на гражданской службе и получать 3000 долларов в месяц; все эти бравые офицеры, представители спецслужб, да и просто идейные люди, готовые в случае необходимости взять в руки оружие, — все они являются носителями республиканских ценностей. Чем стали бы США без этой мощной опоры? Ничем. Их уже давно бы оттеснили на задний план.

В то же время, кто-нибудь может представить себе США без высоких технологий, без Силиконовой долины, без сотен самых разных IT-компаний, которые создают софт для всего человечества? Представляете себе США без МТV, без Голливуда, без разного рода социальных работников, без десятков тысяч правозащитных и экологических организаций, которые иногда надоедают, но без них все было бы намного хуже? Чем стали бы США без отстаивания прав человека и свободы личности - тех идей, которые покоряют весь мир вне зависимости от времен года на улице? Все это было создано благодаря демократам. Америка не может быть только республиканской – прямолинейной, агрессивной и не слишком толерантной. Точно так же, как она не может быть полностью демократической - с доходящей до идиотизма политкорректностью, в сущности, антидемократической практикой «отмены», высокими налогами и гей-парадами. И то и другое Америке нужно, и то и другое составляет ее портрет. Америка без машиностроения и армии – такая же нелепость, как Америка без высоких технологий и Голливуда... Да взять хотя бы одну из основ республиканской идеологии: бизнесу не надо мешать, дайте ему спокойно работать и признайте коммунистом любого, кто будет мешать предпринимателям. Вроде бы, звучит логично и очень по-республикански, но и тут демократам есть что сказать.