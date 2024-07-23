Путину подарили меч
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подарили меч из дамасской стали в честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией.
Как сообщают российские СМИ, отмечается, что подарок передал сирийский посол Башар Джаафари - он передал его заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову.
Также аналогичные подарки получили и другие российские официальные лица, включая главу МИД России Сергея Лаврова и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.