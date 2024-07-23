В Польше выдвинули условие Украине

Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока власти в Киеве не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat.

«Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной помощи. Тем не менее, подчеркнул он, «украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу».