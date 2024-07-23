Эльмир Алиев, отдел спорта 04:49

Сегодня на Олимпиаде в Париже пройдут первые соревнования. Стартуют матчи мужского футбольного турнира, а также состязания по регби-7. Первая представительница Азербайджана вступит в борьбу 25 июля. Это лучница Яйлагюль Рамазанова. Женские квалификационные соревнования по стрельбе из лука начнутся в 11:30 по бакинскому времени.

В этот же день борьбу начнут гандболистки и футболистки. Церемония открытия, как известно, состоится 26-го числа. А на следующий день азербайджанские спортсмены выступят сразу в пяти видах спорта - дзюдо, бадминтоне, боксе, стрельба и гребле. Всего, напомним, Азербайджан на Играх в Париже представят 48 спортсменов в рекордных для нашей страны 15 видах спорта. При этом у нас самое большое за всю историю выступления на Олимпиадах число представительниц прекрасного пола – 20. В Париже будут развеваться флаги 204 стран. По количеству спортсменов Азербайджан делит 53-54-е места с Чили, опережая 150 государств. В Европе мы идем на 28-й позиции, обгоняя, к примеру, такие страны, как Болгария (46 спортсменов), Словакия (28), Черногория (19) и другие.

На постсоветском пространстве Азербайджан занимает 5-е место, уступая Украине (143 спортсмена), Узбекистану (86), Казахстану (80) и Литве (50). Стоит учесть, что по численности населения первые три страны значительно превосходят Азербайджан. Опережаем Латвию (29 спортсменов), Грузию (28), Молдову (25), Эстонию (24), Кыргызстан (16), Армению (15), Таджикистан (14) и Туркменистан (6). Как известно, российские и белорусские спортсмены выступят в Париже в качестве «Индивидуальных нейтральных спортсменов». В этом списке 31 атлет. Если говорить о других странах нашего региона, то у Турции 104 спортсмена, а Иран уступает Азербайджану, имея лишь 40 представителей.