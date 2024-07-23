Азербайджан опережает на Олимпиаде 150 стран Игры начинаются!
Сегодня на Олимпиаде в Париже пройдут первые соревнования. Стартуют матчи мужского футбольного турнира, а также состязания по регби-7.
Первая представительница Азербайджана вступит в борьбу 25 июля. Это лучница Яйлагюль Рамазанова. Женские квалификационные соревнования по стрельбе из лука начнутся в 11:30 по бакинскому времени.
В этот же день борьбу начнут гандболистки и футболистки. Церемония открытия, как известно, состоится 26-го числа. А на следующий день азербайджанские спортсмены выступят сразу в пяти видах спорта - дзюдо, бадминтоне, боксе, стрельба и гребле.
Всего, напомним, Азербайджан на Играх в Париже представят 48 спортсменов в рекордных для нашей страны 15 видах спорта. При этом у нас самое большое за всю историю выступления на Олимпиадах число представительниц прекрасного пола – 20.
В Париже будут развеваться флаги 204 стран. По количеству спортсменов Азербайджан делит 53-54-е места с Чили, опережая 150 государств.
В Европе мы идем на 28-й позиции, обгоняя, к примеру, такие страны, как Болгария (46 спортсменов), Словакия (28), Черногория (19) и другие.
На постсоветском пространстве Азербайджан занимает 5-е место, уступая Украине (143 спортсмена), Узбекистану (86), Казахстану (80) и Литве (50). Стоит учесть, что по численности населения первые три страны значительно превосходят Азербайджан.
Опережаем Латвию (29 спортсменов), Грузию (28), Молдову (25), Эстонию (24), Кыргызстан (16), Армению (15), Таджикистан (14) и Туркменистан (6).
Как известно, российские и белорусские спортсмены выступят в Париже в качестве «Индивидуальных нейтральных спортсменов». В этом списке 31 атлет.
Если говорить о других странах нашего региона, то у Турции 104 спортсмена, а Иран уступает Азербайджану, имея лишь 40 представителей.
Кстати, среди 57 мусульманских стран (членов Организации Исламского сотрудничества) мы занимаем 7-е место. Помимо Турции, Узбекистана и Казахстана, Азербайджан опережают Египет (160), Нигерия (86) и Марокко (60). Тут важно учесть, что в Африке отбор на Игры проходит гораздо легче, чем в Европе из-за низкой конкуренции, а потому неудивительно, что те же египтяне представлены в Париже таким большим составом. В списке исламских государств, кроме Ирана, позади нас располагаются ОАЭ, Индонезия, Алжир, Саудовская Аравия, Катар и другие.
Если же брать все 204 страны, то лидируют США – 645 спортсменов. Далее располагаются: Франция – 609, Австралия – 485, Германия – 468, Япония – 432, Италия – 406, Испания – 403, Китай – 400 и т.д.