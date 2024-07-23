Россиянин «готовил пророссийскую операцию» в Париже

Мужчину подозревают в «разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания боевых действий во Франции». Ему предъявлено обвинение, пишет газета Le Parisien.

В Париже взят под стражу 40-летний гражданин России. Об этом накануне сообщила прокуратура французской столицы.

При обыске в квартире подозреваемого были обнаружены «улики, позволяющие предположить, что он готовил пророссийскую операцию по дестабилизации ситуации во Франции во время проведения Олимпийских игр», рассказал собеседник издания, близкий к следствию.

Другой источник сообщил журналистам, что речь может идти о «масштабном проекте», который мог иметь «серьезные» последствия.

Следствие ведет Главное управление внутренней безопасности МВД Франции - то есть контрразведывательный, а не контртеррористический орган, уточняет Le Parisien. В случае признания мужчины виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Ранее власти Франции отказали в доступе на Олимпиаду десяткам иностранцев, опасаясь шпионажа. Запрет коснулся около ста человек из России, Беларуси и ряда других государств, сообщил изданию Le Journal du Dimanche министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Он уточнил, что речь идет об иностранцах, которые хотели приехать на Олимпиаду-2024 под видом журналистов, физиотерапевтов или технического персонала. «Вероятно, они были бы здесь не для того, чтобы совершать нападения. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, следует помнить о доступе к точкам входа в компьютерные сети для осуществления кибератак», - отметил Дарманен.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.